Sardegna: No del Consiglio regionale, dei sindaci e dei sindacati alle scorie nucleari nell'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i capigruppo in Consiglio regionale hanno ribadito il loro “no” alle scorie.Scorie nucleari. Stati generali in Consiglio. Per i Progressisti, Francesco Agus, ha detto: “Siamo davanti alla scelta di inserire territori della nostra isola nelle aree idonee a ospitare scorie nucleari. E’ un segnale estremamente pesante che una centrale su quattro sia individuata in Sardegna ed è una bugia che i depositi potranno essere realizzati senza il nostro consenso”. Per Agus “se è vero che nessuno tra i Comuni sardi di candiderà a ospitare il deposito è anche vero che a quel punto peseranno altri ragionamenti ostili alla Sardegna, isola che ospita già il 65 per cento delle servitù militari della Sardegna. Altro che compensazioni”. Dai banchi dei Riformatori sardi Michele Cossa si è chiesto: “Basterà la coesione? Basterà dire di no? E non serve nemmeno fare le vittime e agitare il tema dell’insularità. La Giunta regionale sta facendo tutto quello che serve e noi dobbiamo puntare sulla forza degli argomenti di chi vive in un territorio che ha un’economia fragile e deve puntare tutto sull’ambiente, sulla decarbonizzazione e sull’idrogeno verde. Noi possiamo diventare la Florida dell’Europa”. Alessandro Solinas (Cinque stelle) ha detto: “Che futuro potrà avere un paese della Sardegna il giorno dopo che sarà installato un deposito di rifiuti nucleari? Il mandato che sta ricevendo oggi la Giunta richiede rispetto e un processo partecipato”. Per Forza Italia l’on. Alessandra Zedda ha ribadito “l’utilità di incontrarci oggi per ribadire l’ennesimo no al deposito. Credo che la Giunta farà di tutto per evitare questa vera catastrofe”. Fausto Piga per Fratelli d’Italia ha ricordato che “il 7 gennaio 2021 l’Aula aveva approvato un ordine del giorno per dire no. Il nostro pensiero da allora non è cambiato. A oggi nessuna scelta è stata fatta e a oggi siamo ancora in grado di difendere la Sardegna da questo rischio”. Per la Lega Sardegna gnazio Manca ha detto: “Perché per la Sardegna non si usa lo stesso trattamento per il Trentino? Non possiamo danneggiare le generazioni future dei sardi”. A seguire Eugenio Lai, per il gruppo Rossoverde: “Basta con la retorica del no, che è ovviamente ribadito anche da noi. Il governo italiano è sempre più impegnato a considerare la Sardegna una colonia e vorrei sapere dal presidente Solinas quali posizioni in questi anni ha preso perché ci sia una vertenza della Sardegna con lo Stato”. (segue) (Rsc)