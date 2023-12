Sardegna: No del Consiglio regionale, dei sindaci e dei sindacati alle scorie nucleari nell'Isola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del Pd il capogruppo Gianfranco Ganau ha ricordato “il no del referendum alle scorie nucleari e ribadiamo ancora una volta oggi il nostro no dando mandato alla regione per sventare in ogni modo questa scelta del governo italiano, visto che già sulla Sardegna grava il peso di 30 mila ettari di aree destinare a servitù militari e sottratte ai sardi, alla balneazione e al turismo”. Per il Grande Centro l’on. Peru ha rivolto “un plauso sentito agli amministratori locali e sindaci, sempre in prima linea. E un no sentito alle scorie e a chi decide sulla nostra testa. Questa è l’occasione per dire, tutti assieme, che la Sardegna non è figlia di un dio minore e deve essere compensata”. Per il gruppo Psd’Az lElena Fancello ha spiegato che “la Sardegna non può essere sfruttata come risorsa illimitata per i bisogni dello Stato italiano. Su 51 aree italiane idonee per le scorie 14 sono della Sardegna, che fortuna. Mentre l’isola si spopola, qualcuno ha in testa di farne un villaggio vacanze sulle coste e una discarica all’interno”. A conclusione, il presidente della Regione Cristian Solinas, ha esordito dicendo: “La nostra terra, davvero, non può essere considerata una risorsa illimitata e abbiamo già pagato prezzi altissimi in nome del concetto di solidarietà nazionale. Abbiamo già subito il disboscamento, le concessioni minerarie, il sangue della prima guerra mondiale, le servitù militari e quelle industriali. Ora anche quelle delle energie rinnovabili. Abbiamo costituito in questi anni un comitato tecnico che ha prodotto osservazioni contrarie alla costruzione di depositi di scorie nucleari in Sardegna: ci sono ragioni paesaggistiche, ambientale e morfologiche che impediscono la costruzione di un deposito così. Ma in questi siti c’è soprattutto l’identità del nostro popolo e il nostro modo di essere sardi. Per questo non ci sono compensazioni, il nostro riferimento è il no di Pratobello del 69 e lo ribadiamo oggi, sotto il profilo politico e giuridico, per impugnare ogni atto di questa procedura”. Al termine il presidente Solinas ha chiesto di condividere un documento politico con tutti gli enti locali sardi e i sindacati, prima dell’approvazione del Consiglio regionale. (Rsc)