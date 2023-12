Monza: dal Comune 36 nuove rastrelliere in diversi luoghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posa di queste nuove rastrelliere “contribuisce a un potenziamento della mobilità ciclabile e sostenibile in città - afferma l’Assessore alla Mobilità Giada Turato - verso cui l’Amministrazione ha assunto un impegno costante, accompagnando ogni scelta di mobilità attraverso il dialogo con cittadini, consulte e associazioni”. Per la presidente di FIAB Monza in Bici Saveria Fontana: “Siamo molto contenti di essere stati coinvolti dall’Assessore Giada Turato in fase di individuazione dei punti di maggiore interesse per la città in cui collocare le nuove rastrelliere, sollecitando il contributo di chi la attraversa ogni giorno in bicicletta. A tal fine, abbiamo realizzato un questionario online, che è stato inviato a circa 900 ciclisti, per conoscere i loro bisogni”. La scelta delle postazioni è stata poi il risultato di una mediazione tra le risposte, “che ci sono arrivate dalle persone e le considerazioni dell’ufficio del Comune, sulla base di valutazioni anche tecniche di fattibilità. Ci piace molto questo modo di procedere che tiene conto dell’esperienza di chi usa la bicicletta, per progettare interventi che corrispondano ai reali bisogni degli utenti dei servizi offerti” ha concluso Fontana. (Com)