Superbonus: Rosso (FI), serve proroga, danni M5s non ricadano su cittadini onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra e Forza Italia stanno facendo molto sulla questione della casa. Grazie a Forza Italia, chi opta per la cedolare secca come regime fiscale per gli affitti brevi, manterrà la tassazione al 21 per cento anziché al 26 per cento sul primo alloggio messo in locazione. Aiutiamo così tutti i piccoli proprietari immobiliari. Sul tema della casa manca solo un nodo da sciogliere, legato a un aspetto del superbonus. Voglio sgomberare il campo dagli equivoci: noi pensiamo che sia stata una misura folle, voluta principalmente dai 5 Stelle, che ha fatto tanti danni al bilancio dello Stato. Non solo. Pensiamo anche che sia stata una misura assurda, perché lo Stato non solo ha pagato l'intervento ma ha dato il 10 per cento in più dell'importo dei lavori. Un disastro annunciato". Lo ha detto il senatore e responsabile nazionale del dipartimento Casa di Forza Italia Roberto Rosso, intervenendo in Aula durante la discussione generale sulla manovra. (segue) (Rin)