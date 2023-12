Superbonus: Rosso (FI), serve proroga, danni M5s non ricadano su cittadini onesti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre si sono cambiate le regole decine di volte, creando confusione nella cittadinanza e tra i tecnici e consentendo molte truffe, soprattutto nella prima fase. Tuttavia non si può non pensare a quei cittadini onesti, alle imprese, ai fornitori e ai professionisti, cioè a tutte quelle persone che si sono fidate delle leggi dello Stato e hanno iniziato con il 110 per cento ma adesso sono in ritardo, incolpevolmente, sulla fine dei lavori. Ecco perché Forza Italia auspica una proroga di due o tre mesi per finire i lavori che al 31 dicembre siano arrivati al 70 per cento dell'esecuzione, insieme a un Sal straordinario a fine anno, in modo tale che chi supera il 70 per cento possa finire i lavori con una detrazione al 110 e chi è sotto possa certificare la percentuale di lavori realizzata che usufruirà del 110 e quella che ricadrà nel 70 per cento. Mi sembra una misura di buonsenso che ci permetterà di evitare contenziosi con lo Stato, scongiurando il fallimento di imprese e la perdita di posti di lavoro. Io spero che prima della fine dell'anno riusciremo, con un provvedimento ad hoc o nel milleproroghe, a risolvere il problema", ha concluso. (Rin)