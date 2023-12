Veneto: Martella (Pd), solidarietà per attacco vile al Giornale di Vicenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà per un attacco vile. Con queste parole Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico, ha espresso la propria vicinanza alla redazione de "Il Giornale di Vicenza" sulle cui mura sono stati scritti insulti e altre scritte. "La nostra piena solidarietà al Giornale di Vicenza la cui sede nella notte è stata imbrattata da ignoti in modo vile", ha dichiarato. "Al direttore Marino Smiderle e a tutti i giornalisti e dipendenti della testata la nostra vicinanza con la certezza che non si faranno intimorire. La libertà di stampa e il diritto all'informazione restano due pilastri fondamentali per la nostra democrazia" ha concluso Martella. (Rev)