Senato: Di Girolamo (M5s), se Gasparri pensa di intimidirci ha sbagliato obiettivo

20 luglio 2021

- "La maggioranza in Giunta ha salvato Maurizio Gasparri ma la questione non finisce certo qui. Lui forse pensa di intimidirci con le sue denunce ridicole come ha fatto con i colleghi Maiorino e Licheri sta sbagliando completamente obiettivo". Lo afferma la senatrice M5s Gabriella Di Girolamo. "Non ci faremo intimidire. Pensi lui a spiegare perché ha omesso di dichiarare il suo ruolo di presidente in una società che si occupa di cybersicurezza. Non è tollerabile che un parlamentare utilizzi questi strumenti contro chi legittimamente esprime la propria opinione sulla sua condotta e sulla libertà di stampa. Se vuole ci denunci tutti, non abbiamo paura di lui", conclude.(Rin)