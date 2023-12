Ucraina-Usa: firmato memorandum su cooperazione nell'ambito della sicurezza nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum sulla cooperazione nel settore della sicurezza nucleare. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Ispettorato statale per la sicurezza nucleare e delle radiazioni dell'Ucraina. Il protocollo è stato firmato dal vice direttore dell'Ispettorato statale per la sicurezza nucleare ucraino, Oleh Korikov, e dal presidente della commissione sulla Sicurezza nucleare statunitense (Nrc), Christopher Hanson. Il memorandum prevede di sviluppare la collaborazione tra i due Paesi per supervisionare e garantire la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari e dei materiali radioattivi. Il documento stabilisce inoltre che Kiev e Washington svolgeranno progetti congiunti, come lo studio relativo alla sicurezza dei reattori statunitensi con l'uso di tecnologie avanzate che possono essere applicate anche in Ucraina. (Kiu)