Spagna: Sanchez, incontro con presidente Catalogna nel quadro della normalità istituzionale

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha definito l'incontro di oggi con il presidente della Catalogna, Pere Aragones, un colloquio "nel quadro della normalità e della cordialità istituzionale tra due esecutivi che condividono lo stesso obiettivo, che è quello di avanzare nel dialogo, nella negoziazione e nell'accordo". Il premier lo ha detto in alcune dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro di oggi a Barcellona. "Voglio annunciare che abbiamo raggiunto cinque importanti accordi concreti per migliorare la vita delle persone in Catalogna", ha detto Sanchez, che ha specificato che il primo di questi sarà il trasferimento della gestione della ferrovie catalane (Rodalies) alla giunta regionale che sarà approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre prossimo. Il leader socialista ha poi annunciato che sarà convocata la quarta riunione del tavolo di dialogo tra i governi spagnolo e catalano per il primo trimestre del 2024. Sanchez e Aragones hanno, inoltre, concordato di approvare una legge organica per garantire il multilinguismo per assicurare "il diritto dei cittadini di rivolgersi all'amministrazione statale nelle lingue co-ufficiali". Infine, il governo spagnolo trasferirà anche la gestione del reddito minimo di base all giunta regionale catalana. (Spm)