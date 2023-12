Moldova: Chisinau intende lasciare la Csi entro la fine del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova intende ritirarsi dalla Comunità degli Stati indipendenti (Csi) entro la fine del 2024. Lo ha affermato la presidente della Commissione per la politica estera del Parlamento di Chisinau, Doina Gherman, in una dichiarazione rilasciata ad un'emittente televisiva. "Ci siamo posti l'obiettivo di finire tutto entro la fine del 2024", ha detto Doina Gherman. "Ciò non vuol dire che non ci saranno piccoli ritardi, ma quasi tutte le valutazioni dei singoli ministeri mostrano che siamo nella fase finale", ha aggiunto. L'annuncio arriva dopo che la Moldova ha ridotto il suo coinvolgimento nella Csi da quando la Russia ha lanciato l'invasione dell'Ucraina. (Rob)