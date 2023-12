Fvg: comune Trieste, da commissario usi civici parere favorevole a cabinovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto della cabinovia metropolitana "Trieste - Porto Vecchio - Carso" ha ottenuto il parere favorevole del commissario agli usi civici. Lo rende noto il comune di Trieste, sottolineando come la decisione del commissario evidenzi “il basso grado di impatto dell'intervento sia in termini di superficie occupate (2,83 per cento del terreno interessato dall'opera rispetto alla totalità della superficie della particelle d'uso civico), sia per quanto concerne il godimento funzionale dei terreni”, concludendo quindi che l'intervento “non pregiudica l'ulteriore esercizio dei diritti dell'utenza civica ed è quindi compatibile con l'uso civico ancora oggi esistente”. Con la stessa nota il commissario ha autorizzato il mutamento dell'uso civico di una piccola particella, interessata dal sorvolo della cabinovia, in cui è stata realizzata una cabina elettrica la cui costruzione risale a oltre 20 anni fa. (Frt)