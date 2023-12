Israele: aiuti a Gaza, presidente Herzog accusa l'Onu di non fare il suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha accusato oggi le Nazioni Unite di aver fallito nella distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Durante un incontro con il presidente del Senato francese, Gerard Larcher, in Israele, Herzog ha detto: "Purtroppo, a causa del fallimento delle Nazioni Unite, non riescono ad arrivare più di 125 camion al giorno. Oggi è possibile fornire a Gaza una quantità di aiuti umanitari tre volte superiore se l'Onu, invece di lamentarsi tutto il giorno, facesse il suo lavoro". Dall'inizio dell'offensiva di Israele su Gaza il 7 ottobre scorso, in seguito all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas nello Stato ebraico, e alla conseguente chiusura dei valichi di passaggio, nell'exclave scarseggiano forniture di ogni tipo. Oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe votare una risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza e l’istituzione di un meccanismo che consentirà il trasferimento degli aiuti ma limiterà la capacità di Israele di supervisionare il processo. (Res)