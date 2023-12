Mes: M5s, da noi totale coerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meloni, i suoi parenti d'Italia e la sua sgangherata maggioranza sono sull'orlo di una crisi di nervi e non li possiamo biasimare. Prima sul patto europeo per l'immigrazione e poi sul patto di stabilità e crescita hanno subito due clamorose sconfitte, non solo per loro, ma per l'Italia che purtroppo governano, che rimarranno nella storia del nostro Paese. Due umilianti sconfitte che dimostrano, oltre ogni bugia propagandistica, che con Meloni l'Italia in Europa conta ormai come il due di picche. Quel due di picche che ci hanno dato tedeschi e francesi, prima con un patto che fa dell'Italia l'hotspot d'Europa e poi con un altro patto che condanna il nostro Paese a un futuro di austerità e tagli". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Politiche Ue di Camera e Senato. "Nel tentativo di nascondere agli occhi degli italiani queste cocenti sconfitte, cercano di alzare una cortina fumogena scatenando il delirio sul Meccanismo europeo di stabilità prendendosela con Conte e il M5s - aggiungono gli esponenti pentastellati -. Per farlo manipolano la realtà accusando noi di incoerenza, fingendo di dimenticare che Conte autorizzò la riforma del Mes condizionandone la ratifica alla logica di pacchetto, cioè solo in cambio di nuove regole di bilancio più flessibili e favorevoli alla crescita economica. Ma poiché, grazie al fallimento della Meloni e di Giorgetti, le nuove regole sono peggiori di quelle precedenti, siccome al posto del pacchetto è arrivato il pacco, noi, coerentemente, abbiamo votato no. Meloni e i suoi pensino al futuro e al bene degli italiani, invece che perdere tempo ad attaccare noi".(Rin)