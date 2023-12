Natale: Donazzan (Veneto), sia occasione per idem sentire in costruzione comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, tramite un messaggio si è rivolta ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata, agli studenti e alle loro famiglie per augurate buon Natale. "Il Natale - ha affermato - è parte della nostra cultura anche per chi non è di religione cristiana, è per tutti un momento significativo per realizzare un idem sentire nella costruzione della comunità a cui apparteniamo. La scuola ha questo compito: riuscire a trasformare un momento simbolico, come può essere un Presepe o una recita natalizia, in una significativa occasione di relazione tra gli studenti e l'intera comunità educante, che trova nella scuola uno dei luoghi di maggiore importanza. Ci apprestiamo a godere di qualche giorno di vacanza dalla quotidianità, in un momento in cui alle scuole si domandano numerosi adempimenti, non soltanto in materia di istruzione - ha concluso l'assessore -. Auguro a tutti di trascorrere un periodo ricco di serenità, un Santo Natale foriero di calore e umanità". (Rev)