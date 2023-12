Fvg: assessore Patrimonio, crescita Monfalcone ha pagato prezzo altissimo in termini di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della città di Monfalcone (GO) e della Regione è stata realizzata pagando un prezzo altissimo in termini di salute dei lavoratori. Lo ha detto oggi l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, intervenendo alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell'amianto al Muca, il museo della cantieristica monfalconese. "Il mondo della cantieristica ha fatto l'economia di questa città e di gran parte della regione, ma è stato pagato un prezzo altissimo. Un'economia cresciuta sfruttando la salute di molti lavoratori, spesso consapevolmente. Oggi Monfalcone è una città che ha contribuito a creare una cultura del lavoro e questo memoriale dedicato alle vittime dell'amianto è un tempio laico da cui partire per creare un mondo del lavoro migliore", ha sottolineato Callari, convinto che occorra fare di più per la salute e per l'ambiente. L’assessore ha ricordato il progetto sperimentale della Regione per il rilevamento dei siti inquinati, con cui "abbiamo integrato immagini aeree fatte con droni e satellitari per individuare, con il supporto dell'intelligenza artificiale, le aree in cui ci sono residui di amianto. Metteremo a disposizione questa innovazione tecnologica – ha spiegato Callari – per mappare il territorio con tecniche che estenderemo anche ad altre ricerche ambientali". (Frt)