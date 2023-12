Italia-Messico: Terzi (Fd'I), amicizia storica, approfondire rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della riunione interparlamentare Italia-Messico a cui ha partecipato il Senatore messicano Reyes Flores Hurtado, rappresentante dello Stato messicano di Coahuila, il senatore Giulio Terzi (Fd'I) ha sottolineato l'importanza di un'azione di approfondimento dei rapporti tra Italia e Messico in vista della celebrazione dei 150 anni di relazioni tra i due Paesi. Tra i temi toccati nell'incontro: i crescenti scambi commerciali, l'importanza della diplomazia culturale, l'immigrazione. "Il Messico è un membro rilevante del G20 e dell'Ocse, 12ma economia mondiale e seconda economia dell'America Latina. Ha importanti rapporti con l'Unione europea regolati da un Accordo di associazione in vigore dal 2000, il cui pilastro economico-commerciale è stato ammodernato dopo un lungo negoziato che deve essere ancora firmato. Un accordo che punta ad agevolare le esportazioni e gli investimenti nei rispettivi mercati per il quale l'Italia è a favore dell'entrata in vigore tempestiva dell'accordo con il Messico", ha detto Terzi che ha proseguito condividendo le parole di Hurtado circa l'urgenza di sviluppare ulteriormente l'economia messicana per contenere sempre di più i possenti flussi migratori che puntano agli Stati Uniti e che interessano proprio lo Stato di Coahuila al confine con gli Stati Uniti. A tal proposito, Terzi ha ricordato che "nei giorni scorsi l'Unione europea ha approvato un nuovo patto per la gestione dei fenomeni migratori che può fornire un quadro più aggiornato per la soluzione dei problemi. L'intesa raggiunta per la migrazione e l'asilo offre protezione per chi ne ha realmente bisogno e assicura al contempo un miglior controllo delle frontiere esterne dai flussi irregolari". Di grande rilevanza anche il capitolo della diplomazia culturale che sarà promosso con iniziative in entrambi i Paesi volte a sottolineare l'amicizia che lega storicamente Città del Messico e Roma. Si tratta di un'azione che sarà promossa anche attraverso il "Forum di cooperazione Messico Italia" che sta per essere lanciato nel Parlamento messicano. (Rin)