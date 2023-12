Speciale infrastrutture: Trasporto aereo, Enac e Rai insieme a fianco dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque aeroporti coinvolti da Enac in 14 regioni d'Italia per il progetto di collaborazione Enac – Rai. Obiettivo: diffondere una cultura del volo accessibile a tutte e tutti, nessuno escluso. L'accordo – riferisce una nota – è stato presentato in una conferenza stampa, moderata dalla giornalista Rai Paola Severini Melograni, a cui hanno partecipato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il presidente Enac Pierluigi Di Palma, il direttore generale Enac Alessio Quaranta, il generale Luca Baione capo Ufficio generale Aviazione militare e Meteorologia dello Stato maggiore Aeronautica e, con un video messaggio, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per il presidente Di Palma, “il trasporto aereo deve essere preso da modello per creare una intermodalità realmente inclusiva, segno di civilizzazione di un Paese. L'Italia è all'avanguardia in ciò. L'Enac, dalla sua costituzione, è impegnato a tutelare i passeggeri e garantire il diritto alla mobilità per tutti coloro che vogliono volare, senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo sempre coinvolto tutto il settore, consapevoli che fare sistema è l'unico modo per raggiungere l'obiettivo comune che, peraltro, per gli operatori ha anche importanti ritorni economici". (Com)