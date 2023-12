Speciale infrastrutture: Libano, fornitore statale di elettricità taglia la sua produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda pubblica libanese Electricite du Liban (Edl) ha adottato misure severe per limitare ulteriormente la produzione di energia elettrica, che è già al livello più basso del Paese. È quanto ha annunciato la stessa azienda in un comunicato stampa in cui ha affermato di "non aver ancora ricevuto un'offerta da parte di un'azienda interessata a fornirgli combustibile adatto alle sue centrali elettriche in cambio di un carico di greggio fornito dall'Iraq". Secondo il comunicato stampa, "la Edl si aspettava una consegna tra il 6 e il 10 dicembre, ma il ministero dell'Energia e dell'acqua ha posticipato la data della gara d'appalto per attirare potenziali fornitori al 26 dello stesso mese, cioè martedì prossimo, nella speranza che la situazione si risolva". Nel suo comunicato stampa, la Edl afferma che "ora ha meno di 6 mila metri cubi di gasolio nei serbatoi della centrale di Deir Ammar (nel nord del Libano) e meno di 11 mila metri cubi in quelli di Zahrani (nel sud del Paese)". "Queste due centrali possono fornire ciascuna 430 megawatt di picco (la massima potenza che può essere prodotta)", ha aggiunto l’azienda. Nell'ambito del suo programma di razionamento estremo, Edl ha affermato di aver già "spento un'unità di produzione a Deir Ammar il 3 dicembre" e prevede di spegnere le restanti unità di questo sito per conservare il carburante rimasto. La rete continuerà quindi ad essere alimentata dalla "sola centrale di Zahrani fino al 28 dicembre, fino all'esaurimento delle riserve". La centrale di Deir Ammar sarà poi riattivata e potrà funzionare fino al 3 gennaio. Con queste manovre, il fornitore pubblico spera di mantenere la produzione a 200 megawatt - meno di un decimo di quella necessaria per soddisfare la domanda - per continuare a rifornire le principali infrastrutture del Paese (aeroporto, porto, enti idrici,) fino all'inizio dell'anno e per fornire qualche ora di elettricità alla popolazione. Senza queste misure, il Libano sarebbe stato immerso nell'oscurità da metà dicembre. Negli ultimi quattro anni si sono moltiplicati i blackout che hanno fatto temere un'interruzione della fornitura di energia elettrica. L'Edl, che già in precedenza non era in grado di produrre elettricità a sufficienza prima dello scoppio della crisi nel 2019, ha visto la sua capacità ridursi drasticamente a causa della mancanza di fondi per l'acquisto di carburante e per l'ammodernamento delle centrali. Attualmente può ottenere il carburante solo attraverso un accordo di scambio firmato nel 2021 tra Libano e Iraq, che è stato poi rinnovato. Sebbene le tariffe dell'elettricità, congelate a livelli estremamente bassi dal 1994, siano state aumentate nel 2022, il fornitore fatica a riscuotere gli importi che gli sono dovuti. Rassegnati a non avere elettricità a sufficienza dal tempo della guerra civile del 1975, i libanesi devono affidarsi ai proprietari di generatori privati, che sarebbero illegali, ma le cui tariffe sono regolamentate dal ministero dell'Energia da diversi anni. Dall'inizio della crisi, inoltre, il Paese ha visto un'esplosione dell'installazione di pannelli fotovoltaici. (Lib)