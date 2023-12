Speciale infrastrutture: Frijia (Fd'I), ricambio generazione previsto da Mit è tassello crescita sistema portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della portualità italiana è "un punto chiave per lo sviluppo dell'economia nazionale; il grande lavoro che questo governo sta portando avanti sulla riforma del sistema portuale non può prescindere dalla crescita numerica e formativa delle risorse umane operanti nel comparto". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia e membro della nona commissione Trasporti della Camera, Maria Grazia Frijia. "Nel question time in commissione Trasporti, a seguito di una mia interrogazione, il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami, ha illustrato il lavoro che sta compiendo in questa direzione il Mit assieme alle parti sociali, al coordinamento autorità portuali e ai ministeri di competenza. Il tavolo tecnico del ministero previsto per il mese di gennaio 2024, vede all'ordine del giorno la tutela dei lavoratori portuali attraverso l'operatività del fondo che favorirà un vero e proprio 'ricambio generazionale' del settore; questa iniziativa garantirà nuova occupazione e aumenterà la formazione al fine di generare personale altamente qualificato in grado di governare nuovi processi e servizi dell'attività portuale", ha concluso Frijia. (Rin)