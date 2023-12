Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Floridia (M5s), furto al Sud, incontro proficuo con Conte ed ex sindaco Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una manovra priva di spinta agli investimenti e 'vuota', l'unica scellerata voce di spesa sulle infrastrutture riguarda il Ponte sullo Stretto. Quello messo appunto dall'accoppiata Salvini-Giorgetti è un vero e proprio furto con destrezza ai danni del Sud, perché utilizzare 2,3 miliardi dei fondi di coesione di Sicilia e Calabria significa di fatto bloccare nelle suddette regioni ogni futuro investimento in piccole opere necessarie, in edilizia scolastica e sanitaria e in messa in sicurezza del territorio". Lo afferma in una nota la senatrice M5s Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai. "Insieme al presidente Conte abbiamo incontrato alla Camera l'ex sindaco di Messina Renato Accorinti, che ha convenuto con noi su quanto sia sbagliato e pericoloso questo maxi-esborso per il ponte, aggravato appunto da un cronoprogramma di spesa che "scippa" risorse fondamentali per le due regioni interessate. Con il solo obiettivo di alimentare l'ego del leader della Lega, stiamo andando a imbrigliare finanziariamente il ministero delle infrastrutture per un decennio. Tutto questo nel silenzio più totale della Meloni, che con un mix di imbarazzo e menefreghismo, si sta completamente disinteressando della questione", conclude. (Com)