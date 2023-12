Speciale infrastrutture: De Berti, siglati accordi con Rfi e Veneto strade per interventi nel padovano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato due accordi di programma per la provincia padovana, in particolare con i comuni di Loreggia e Vigonza, per risolvere problemi di tipo infrastrutturale legate al potenziamento della mobilità, soprattutto in ambito ferroviario. "Il primo accordo deliberato - ha dichiarato Elisa De Berti, vicepresidente regionale e assessore alle Infrastrutture e Trasporti - verrà sottoscritto da Regione, comune di Loreggia e Veneto strade Spa e consentirà di risolvere definitivamente l'annoso problema di viabilità attraverso un intervento di manutenzione straordinaria del sottopasso ferroviario di via Morosini, lungo la tratta ferroviaria Padova - Castelfranco. In base all'accordo la Regione assegna un contributo di 900.000 euro a favore del comune di Loreggia che si avvarrà di Veneto Strade per l'attuazione dell'intervento stesso". Con la seconda delibera, si legge in una nota, "è stato approvato un ulteriore accordo tra regione del Veneto, comune di Vigonza e Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi), per la realizzazione e il ripristino dei parcheggi scambiatori in corrispondenza delle stazioni ferroviarie di Busa di Vigonza e Vigonza-Pianiga, in Comune di Vigonza (Padova), sulla linea ferroviaria Padova-Venezia". Rispetto a questo, la delibera stanzierà circa 821.000 euro, mentre i restanti 535.000 euro saranno erogati da parte di Rfi. "Anche questi due provvedimenti - ha concluso De Berti - confermano che non si ferma mai l'impegno da parte della Regione sia per potenziare sempre più il servizio di trasporto su ferro, sia per riqualificare il tessuto viario urbano cittadino nelle zone interessate dalla infrastruttura ferroviaria. Stiamo parlando, in entrambi i casi, di interventi che saranno realizzati grazie ad un importante e costante lavoro di squadra con Rfi e con le amministrazioni locali interessate dai lavori". (Rev)