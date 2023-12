Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Siracusano, straordinario choc economico per Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina fu bloccato, con decisioni scellerate, dapprima da Prodi e successivamente da Monti. Grazie al decreto Ponte non pagheremo le penali alle quali il nostro Paese era esposto, e abbiamo riavviato la realizzazione di questa grande opera". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Tagadà", su La7. "Il Ponte sullo Stretto costerà circa 5 miliardi di euro, gli altri miliardi stanziati dal governo serviranno per le infrastrutture complementari in Sicilia e in Calabria, come i collegamenti ferroviari, le strade, la riqualificazione del waterfront - ha continuato Siracusano -. Per queste due Regioni e per tutto il Sud il Ponte rappresenterà uno choc economico straordinario, che porterà sviluppo, posti di lavoro, turismo e investimenti". (Rin)