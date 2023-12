Roma: Di Cola (Cgil), bilancio non è all'altezza sfide rilancio economico e sociale città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio del Comune di Roma in discussione in queste ore in Assemblea capitolina "non è all'altezza delle sfide per il rilancio economico e sociale della Capitale". È quanto spiega in una nota il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola. "Abbiamo incontrato unitariamente il sindaco Roberto Gualtieri sul bilancio preventivo per il 2024 del Comune di Roma - spiega Di Cola -. Abbiamo chiesto maggiori risorse per potenziare le politiche sociali, i servizi pubblici, le società partecipate e una maggiore attenzione alle politiche per lo sviluppo. Aspetteremo il bilancio finale per una valutazione più complessiva e puntuale ma quello che ci è stato presentato è un bilancio che stabilizza il debito e l'equilibrio contabile e che non è all'altezza delle sfide da affrontare per il rilancio sociale ed economico della Capitale". (segue) (Com)