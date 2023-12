Roma: Di Cola (Cgil), bilancio non è all'altezza sfide rilancio economico e sociale città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta - continua il segretario della Cgil di Roma - il confronto è iniziato tardi non consentendo la partecipazione necessaria per costruire un bilancio in grado di rispondere alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. È un bilancio sulle cui risorse a disposizione incidono pesantemente fattori esterni alla gestione comunale come la sentenza della Corte Costituzionale sull'imu, il taglio dei trasferimenti da parte del Governo e il persistere della gestione commissariale che penalizza la gestione del bilancio ordinario della Capitale. Fattori esterni che riducono fortemente le entrate e su cui Campidoglio doveva e poteva fare di più, agendo nei confronti del Governo per ottenere maggiori risorse per il funzionamento della Capitale e sostenere le parte più fragile della società". (segue) (Com)