Roma: Di Cola (Cgil), bilancio non è all'altezza sfide rilancio economico e sociale città (3)

- "Con l'abolizione del reddito di cittadinanza, a Roma, ci saranno 50 mila famiglie senza alcun sostegno da parte del governo e il Campidoglio non può, come ha fatto il governo, abbandonarle nella povertà ma sostenerle stanziando ulteriori risorse sul sociale. Registriamo un significativo avanzamento sulle politiche fiscali - aggiunge Di Cola -. Il Comune ha infatti accolto la nostra richiesta di aprire immediatamente il confronto sul fisco coerentemente con l'accordo appena siglato in Regione Lazio per ridurre e modificare anche l'addizionale comunale all'Irpef, che è la più alta d'Italia e rende i romani i più tartassati del Paese. Al fianco della riduzione della pressione fiscale chiederemo altre misure e azioni a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie e per la realizzazione del Giubileo dei cittadini, affinché il Giubileo del 2025 per le romane e i romani non significhi solo disagi ma un'occasione per migliorare le condizioni di chi vive nella Capitale". (Com)