Senato: Pirro (M5s), Gasparri? Ci denunci tutti, ma non resteremo in silenzio

20 luglio 2021

- "Maurizio Gasparri si scherma dietro la sua maggioranza che lo ha 'salvato' in giunta per le elezioni e dietro le sue ridicole denunce come quelle che ha minacciato nei confronti di Alessandra Maiorino e di Ettore Licheri. Pensa forse di ridurci al silenzio? Si sta sbagliando di grosso". Lo afferma la senatrice M5s, Elisa Pirro. "Non smetteremo di denunciare noi, in Parlamento e nel Paese, che c'è un rischio per il prestigio delle istituzioni che non può essere tollerato, e che la funzione di parlamentare deve essere portata avanti con disciplina e onore. Se ritiene di farlo ci denunci tutti ma non staremo mai in silenzio. Le sue minacce lasciano il tempo che trovano", conclude.(Rin)