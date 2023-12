Speciale energia: Mase, incontro su futuro contact center operanti su mercato tutelato energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Una delegazione di sindacati, segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, insieme ad una rappresentanza di lavoratrici e lavoratori provenienti da tutta Italia, è stata ricevuta nella sede del Mase per un confronto sul futuro dei contact center operanti sulle attività del mercato tutelato dell'energia. L'incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, ma fermo sulla salvaguardia occupazionale con riferimento alle nuove misure previste al riguardo dal decreto legge Energia. L'interlocuzione proseguirà il prossimo 3 gennaio, nel corso di un incontro a cui sarà presente il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. E' quanto si legge in una nota.