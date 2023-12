Speciale energia: Germania, Ansaldo Energia, nuovo contratto per turbina GT36

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ansaldo Energia ha firmato un contratto con Tecnicas Reunidas e un’importante utility tedesca per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato hydrogen-ready. Questa firma – riferisce una nota – segue l’accordo stretto a luglio con Rwe per la conversione della centrale a lignite di Weisweiler, nell’ambito del piano di decarbonizzazione tedesco. Ansaldo Energia fornirà l'intera isola di potenza, il cuore dell'impianto, che comprende una turbina a gas GT36 e relativo generatore, una turbina a vapore e relativo generatore, Hrsg (caldaia), condensatore e sistemi ausiliari. La GT36, con una potenza in ciclo combinato di 800 Mw, è in grado di alimentare oltre 500.000 abitazioni e vanta una flessibilità operativa senza pari. Già oggi in grado di funzionare con una miscela di idrogeno al 50 per cento, grazie al suo esclusivo sistema di combustione sequenziale, con la possibilità di passare al 100 per cento di idrogeno. Il contratto diventerà operativo dopo che la Germania avrà perfezionato il quadro normativo che garantisca la fattibilità economica delle centrali elettriche alimentate a gas H2-ready, su cui il paese sta attualmente lavorando, e dopo aver ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni. “Questo secondo accordo stretto in Germania ci rende particolarmente orgogliosi - afferma Stefano Gianatti, Executive Vice President new Units - perché riconosce Ansaldo Energia come un player strategico e riconosciuto per il percorso di decarbonizzazione in Europa”. (Com)