Milano: Prefetto Sgaraglia incontra Corpo Consolare di città e Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, prosegue con l'attività di conoscenza delle istituzioni sul territorio, incontrando oggi il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, presso la sala consiliare della Città Metropolitana di Milano. L'incontro, a pochi giorni di distanza da quello con i Sindaci del territorio, è stato organizzato con il medesimo obiettivo di costruire e consolidare una rete di rapporti istituzionali e personali per una sempre maggiore collaborazione. I Consoli dei cinque continenti, rappresentati da un portavoce per gruppo e dalla Decana del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia Veronica Andrea Crego Porley, nell'accogliere il Prefetto, hanno presentato le tipicità delle proprie comunità, presenti numerose sul territorio milanese, che contribuiscono in maniera attiva allo sviluppo e alla crescita economica e culturale della città più internazionale e cosmopolita del Paese. Il Prefetto di Milano ha confermato la piena disponibilità dell'Ufficio Territoriale del Governo ad offrire ogni supporto possibile ai Consoli e alle comunità che rappresentano per la migliore permanenza in città e per risolvere ogni eventuale criticità che li riguardi. L'unità d'intenti di collaborazione e di sinergia è stata condivisa da tutti i Consoli presenti.(Com)