Cultura: assessore Roma, Capodarte è grande festa che accende la città

- L'idea di Capodarte "è quella di trasformare il primo giorno dell'anno in una festa cittadina" in cui "la cultura, intesa come pluralità di discipline e inclinazioni, accende tutta la città di Roma". Lo ha detto l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di Capodarte. "Inoltre, quest'anno Capodarte vuole indicare ai cittadini che il 2024 sarà un anno importante per la città perché ospiteremo dall'1 all'8 agosto la prima edizione del Congresso internazionale della filosofia", ha aggiunto. Per Capodarte "ci siamo mossi su tutta la città - ha aggiunto Gotor -, una delle più estese come capitale. Un progetto a cui tengo molto è Millevoci che, Municipio per Municipio, farà cantare i cori di tutti i territori per portare in ogni angolo della città gruppi musicali, per un totale di 15 iniziative. L'idea è quella di spostare la cultura dai luoghi istituzionali e portarla vicino ai luoghi più popolari ma molto importanti della città", ha concluso. (Rer)