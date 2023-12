Gaza: Cameron sostiene tregua e rilascio degli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non vuole che il conflitto nella Striscia di Gaza si prolunghi, pertanto è favorevole all'attuazione della tregua per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese e il rilascio degli ostaggi israeliani. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, in un'intervista all'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". Evidenziando la necessità di fornire soccorso a Gaza, Cameron ha fatto sapere che Londra sta valutando la possibilità di inviare aiuti attraverso la Giordania. "Vogliamo inviare la maggior quantità di aiuti a Gaza. La popolazione di Gaza non riesce a trovare cibo e gli aiuti devono essere aumentati", ha affermato. Cameron oggi si trova al Cairo per discutere della guerra in corso in Medio Oriente che vede coinvolto l'Egitto sia nel transito degli aiuti umanitari attraverso Rafah, sia come mediatore. (Res)