Roma: Gualtieri, numero morti in incidenti stradali indicano che c'è ancora molto da fare

22 luglio 2021

- La grande emergenza su Roma "su cui non posso non esprimere una grande insoddisfazione è quella della sicurezza stradale e dei morti sulle strade". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa in Prefettura a Roma durante la quale sono stati illustrati i dati relativi alle attività di ordine pubblico del primo semestre a Roma. "C'è però un impegno fortissimo – ha anche detto Gualtieri – abbiamo incrementato la presenza della polizia locale sulle strade e aumenteremo anche l'illuminazione. I numeri ci dicono che c'è tantissimo da fare". (Rer)