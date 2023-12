Mes: Foti (Fd'I), Conte e il M5s in crisi di identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte e il M5s sono in crisi di identità, peggio di dottor Jekyll e mister Hyde. Dopo averlo fatto sottoscrivere, oggi in Aula ha avuto la faccia tosta di votare contro la ratifica della modifica del trattato sul Meccanismo europeo di stabilità. Il leader Cinque stelle può inventare tutte le balle che vuole, ma noi questa votazione la interpretiamo nell'unica maniera possibile: una vera e propria ammissione di colpa che confessa la dannosità del trattato sottoscritto a suo tempo da Conte poche ore dopo essersi dimesso. È evidente che il voto di oggi di Conte conferma il tradimento dell'Italia perpetrato allora dallo stesso, fatto di cui all'evidenza si è dovuto vergognare. Fratelli d'Italia dimostra di essere una forza politica coerente a differenza di chi, come il capo dei grillini, oggi in Aula si è confermato un Giano bifronte". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.(Rin)