Roma: Gualtieri, con rete 5G più connessione e più sicurezza in città

22 luglio 2021

- Il Giubileo porterà a Roma 35 milioni di persone "ed è al centro della nostra attenzione. Stiamo dispiegando il 5G per evitare, durante le riunioni di massa, il calo della linea" e questi interventi "consentiranno di avere più sicurezza" in città. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa in Prefettura a Roma durante la quale sono stato illustrati i dati relativi alle attività di ordine pubblico del primo semestre a Roma. (Rer)