Mes: Borghi (Iv), voto di oggi fa felici nemici dell'euro in Europa e fuori

23 luglio 2021

- "Con il voto di oggi alla Camera sul Meccanismo europeo di stabilità, le banche di tutta Europa non avranno più alcun paracadute in caso di crisi finanziaria, per la gioia dei nemici dell'Euro in Europa e fuori. Il sovranismo populista si è dimostrato ancora una volta per quello che è, riportando la premier alla sua dimensione reale nonostante tutti gli sforzi di cosmesi di questo anno e rilevando una volta di più che cos'è il Movimento 5 Stelle del suo camaleontico leader che oggi ha votato contro il Conte che era al governo". Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato. "Ma la prova più evidente di inanità - aggiunge il parlamentare - arriva da una Forza Italia che conferma il suo ruolo sempre più ancillare e secondario all'interno del governo, sempre più ruota di scorta della destra sovranista. L'europeismo di facciata di Tajani si sgretola nel voto alla Camera sul Mes, con la pavida scelta di non scegliere, mentre Fratelli d'Italia e Lega partono lancia in resta con i loro slogan anti Ue, facendo fare l'ennesima brutta figura all'Italia in una spaccatura interna alla maggioranza che nella Prima Repubblica avrebbe significato crisi di governo. In tutto questo, il ministro degli esteri, già degradato e spogliato delle sue prerogative dal decreto sul piano Mattei, si accomoda due passi indietro a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e si astiene nel tentativo, fallito, di salvare la faccia. Quella che ha perso e che non potrà più usare per giustificare il no dell'Italia alla ratifica del Mes davanti ai vertiti del Partito popolare europeo, e al leader della Cdu in particolare che ora avrà seri motivi di riflessione". (Rin)