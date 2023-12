Agenzia Entrate: online i “Quaderni dell’Osservatorio” 2023 con dati su mercato immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’edizione 2023 dei “Quaderni dell’Osservatorio. Appunti di economia immobiliare”, la pubblicazione della direzione centrale Servizi estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (Dc Seomi) che propone le ricerche e le analisi sul mercato immobiliare italiano. Lo riferisce l'Agenzia delle entrate in una nota, spiegando che il report presenta sia contributi di rappresentanti dell’Agenzia sia di studiosi ed esperti esterni all’Amministrazione. L’edizione 2023 si apre con un approfondimento sulle caratteristiche di acquirenti e venditori nel settore immobiliare. Segue un’analisi sull’uso del patrimonio residenziale italiano da parte dei cittadini, mentre un terzo contributo è dedicato alla stima del rendimento di un investimento in abitazione. La seconda parte dei Quaderni, invece, offre approfondimenti sul tema delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per i servizi legati al mercato immobiliare e un focus sull’utilizzo delle tecniche di sentiment analysis nel settore. (Com)