Lombardia: Vitari (Lega), bene 4 milioni a nuovo ponte a Spino d’Adda

- L'approvazione dell'emendamento che impegna la Giunta Fontana a inserire a bilancio 4 milioni di euro per completare il finanziamento dell'intervento per il nuovo ponte sul fiume Adda "bene. Opera già finanziata in parte dal Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale, dal Piano Lombardia e dalla Provincia di Cremona ma che si era purtroppo bloccata per l'aumento dei costi. Grazie quindi a Regione Lombardia e all'Assessore alle Infrastrutture Terzi che si era impegnata con la Provincia a trovare le risorse necessarie. Sarà quindi completata un'opera fondamentale per il territorio, per i pendolari e per una migliore viabilità nel Cremonese". Così Riccardo Vitari Consigliere regionale della Lega in merito all'emendamento approvato in fase di discussione del Bilancio 2024-2026 di Regione Lombardia che finanzia l'intervento sulla SP ex SS 415 Paullese per il nuovo ponte a Spino d'Adda.(Com)