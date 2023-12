Municipio Roma IV: riqualificata piazza principale di Tor Bella Monaca, rinasce Largo Mengaroni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia si è trattato di "un lavoro lungo e appassionato, che ha colorato questa piazza, riqualificandola e rendendola viva. Un impegno straordinario della Fondazione Bulgari e del mondo dell'associazionismo di questo quartiere. Di chi ogni giorno combatte per scrivere una pagina diversa a Tor Bella Monaca ed in tutte le periferie romane. Noi ci siamo. Le istituzioni, l'amministrazione di Roma Capitale vuole riconquistare palmo a palmo questi luoghi e la fiducia dei loro abitanti. Ci siamo e non ce ne andiamo. Lo facciamo mettendo fondi, progetti e lavori che stanno partendo in tanti quadranti della città ed in primis a Tor Bella Monaca.Dialogando, collaborando ed aiutando le scuole, i comitati dei cittadini, le associazioni che ogni giorno lottano per affermare i valori della legalità e della dignità per chi vive in questi quartieri". (segue) (Rer)