Municipio Roma IV: riqualificata piazza principale di Tor Bella Monaca, rinasce Largo Mengaroni (4)

- In prima linea anche le realtà territoriali come l'associazione culturale Cubo Libro attraverso la sua presidente Claudia Bernabucci, Mario Cecchetti de El Chentro sociale, Roberto Giuliano, presidente del Sindacato italiano diritti invalidi, i parroci del quartiere e i dirigenti degli istituti Acquaroni e Melissa Bassi. Il patto ha l'obiettivo di far vivere lo spazio con attività quotidiane di cura, iniziative ed eventi, scongiurandone così l'abbandono. "Il Municipio VI di Roma ringrazia di cuore la Fondazione Paolo Bulgari per aver dato seguito a questa imponente opera di riqualificazione non solo strutturale ma anche sociale. Largo Mengaroni diventerà un importante luogo di incontro e di attività condivise tra amministrazione e territorio e per il territorio stesso", ha affermato il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. (Rer)