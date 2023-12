Lombardia: Romano e Negri (Pd), bocciatura odg prolungamento M3 grave colpo al sud est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono investimenti forti e strutturali nel Tpl, gli abitanti del sud est milanese richiedono da anni un servizio di trasporto pubblico di qualità che colleghi i propri territori". Così in una nota i consiglieri regionali del Pd Simone Negri e Paolo Romano in merito alla bocciatura dell'odg collegato al bilancio, in discussione oggi in consiglio regionale, che impegnava la Regione a lavorare sul progetto di prolungamento della linea 3 della metropolitana fino a Paullo. "Speriamo- sottolineano - che la Regione si accorga dell'errore commesso e ritorni sui suoi passi". (Com)