Speciale energia: Usa, fusione nucleare, scienziati hanno replicato tre volte il processo di iniezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scienziati statunitensi hanno replicato tre volte l’importante processo di iniezione della fusione nucleare, sparando quasi 200 laser contro un cilindro che conteneva una capsula di combustibile grande quanto un grano di pepe. Lo riferisce l’emittente televisiva “Cnn”, ricordando che nel dicembre dello scorso anno, gli scienziati del National Ignition Facility presso Laboratorio nazionale Lawrence Livermore (Llnl) in California sono riusciti a produrre, per la prima volta al mondo, una reazione di fusione nucleare controllata che ha rilasciato più energia di quanta ne abbia consumata. Gli stessi scienziati hanno replicato con successo il medesimo processo almeno tre volte quest'anno, secondo un rapporto pubblicato questo mese dall’Llnl. Si tratta di un altro passo significativo verso un traguardo che un giorno potrebbe costituire una soluzione importante alla crisi climatica globale. Brian Appelbe, ricercatore presso il Centro per gli studi sulla fusione inerziale presso l'Imperial College di Londra, ha dichiarato che la capacità di replicare l’iniezione dimostra la "robustezza" del processo, mostrando che può essere ottenuto anche quando le condizioni come il laser o la capsula di carburante sono variate. Ogni esperimento offre anche l'opportunità di studiare in dettaglio la fisica dell'ignizione, ha detto Appelbe alla “Cnn”. "Questo fornisce informazioni preziose agli scienziati per affrontare la prossima sfida da superare: come massimizzare l'energia che può essere ottenuta". (Was)