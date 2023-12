Speciale energia: Eni firma accordo per investimento di Energy Infrastructure Partners in Plenitude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plenitude è presente sul mercato con un modello di business altamente distintivo che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, stabilendo così un track record di solidi risultati operativi e finanziari. La Società fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail con l’obiettivo di raggiungerne oltre 11 milioni entro il 2026. La Società prevede di realizzare oltre 7 Gw di capacità rinnovabile installata entro il 2026 e 15 Gw al 2030 - rispetto ai 2,2 Gw di fine 2022 - e di avere, entro il 2026, oltre 30.000 punti di ricarica per veicoli elettrici installati. Si prevede che l'Ebitda di Plenitude triplichi nel periodo 2022-2026, raggiungendo 1,8 miliardi di euro. (Com)