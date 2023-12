Speciale energia: Edison, completati otto nuovi impianti fotovoltaici in Piemonte e Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison annuncia di aver completato a dicembre 2023, tramite la controllata Edison Rinnovabili, la costruzione di otto nuovi impianti fotovoltaici per complessivi 80 MW in Piemonte e in Sicilia. Grazie all’entrata in esercizio di questi impianti, Edison Rinnovabili – operatore integrato dallo sviluppo alla realizzazione, gestione e manutenzione - raddoppia la sua capacità installata da fotovoltaico, portandola a 160 MW, in linea con l’impegno di crescita organica di Edison, che prevede di investire 5 miliardi di euro tra il 2023 e il 2030, per accrescere la capacità da fonti rinnovabili dagli attuali 2 GW a 5 GW e così contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. Nello specifico, Edison ha costruito sei nuovi impianti fotovoltaici in provincia di Torino e di Alessandria per complessivi 34 MW e due nuovi impianti in provincia di Enna per 46 MW. Inoltre, nel primo trimestre del 2024 il Gruppo aprirà cantieri per nuove realizzazioni rinnovabili, sia di eolico che di fotovoltaico, per 210 MW già autorizzati su tutto il territorio nazionale. "Chiudiamo un altro anno di crescita nello sviluppo di nuova energia rinnovabile a disposizione per la rete elettrica nazionale e la decarbonizzazione del Paese", dichiara Marco Stangalino, Executive Vice Presidente Power Asset Edison. (Com)