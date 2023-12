Cultura: Foti (Fd'I), complesso villa Verdi torna agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il complesso di villa Verdi tornerà ad essere pubblico. Grazie al lavoro del ministro Sangiuliano, che già lo scorso anno aveva previsto di inserire in legge di Bilancio 20 milioni di euro per l'acquisto e il recupero di questa residenza storica, oggi è possibile proseguire l'iter di acquisizione della stessa, grazie al procedimento di esproprio avviato dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza. Viene così finalmente restituito agli italiani un pezzo importante del patrimonio culturale e turistico del territorio emiliano e nazionale. Ora l'auspicio è che la Villa, ricca di cimeli del grande Maestro, possa inserirsi in un percorso museale di attrazione internazionale per permettere a tutti gli amanti della musica di visitarla". Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)