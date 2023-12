Russia: vicepremier Belousov, export energia 2023 quasi al livello del 2021 in termini monetari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni russe nel settore energetico quest'anno hanno quasi raggiunto i risultati del 2021 in termini monetari. Lo ha reso noto il primo vicepremier russo Andrej Belousov. "In termini monetari, le esportazioni energetiche russe hanno quasi raggiunto gli indicatori del 2021 e rimangono a un livello confortevole per il bilancio e le aziende", ha affermato Belousov in una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali. In particolare, le esportazioni del greggio nel 2023 hanno superato del 7 per cento le forniture effettuate nel 2021. Quest'anno, la Russia ha esportato quasi 250 milioni di tonnellate di greggio. (Rum)