Rovigo: vicepresidente, nuova rotatoria di Castelnovo Bariano opera attesa per ridurre incidentalità nel rodigino

- Il vicepresidente della Regione Veneto e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Elia De Berti, ha inaugurato oggi la nuova rotatoria di Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo, tra la Sr 482 "Altopolesana" e la SP 9 "Castelnovo Bariano-Torretta2. "Grazie alla nuova rotatoria – ha dichiarato De Berti - in sinergia con l'Amministrazione comunale di Castelnovo Bariano, siamo riusciti a mettere in sicurezza un tratto che per anni è stato caratterizzato da diversi incidenti, alcuni anche mortali, tra la strada regionale 482 Occhiobello-Ostiglia e la provinciale 9 Torretta-Legnago. Un'opera importante e molto attesa dal territorio che va a rallentare e regolamentare il transito lungo un'arteria molto trafficata che vede il passaggio di circa 4 mila veicoli al giorno, il 15 per cento dei quali mezzi pesanti, garantendo un flusso veicolare più sicuro a quanti si troveranno a transitare lungo la direttrice". "I lavori, interamente finanziati dalla Regione per 634 mila euro, con stazione appaltante Veneto Strade, hanno visto anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, la sistemazione a verde delle aiuole e l'adeguamento di alcuni tratti delle barriere di sicurezza esistenti. Si tratta di un intervento di sicurezza e decoro urbano grazie al quale viene riqualificato l'accesso alla zona industriale e artigianale del Comune di Castelnovo Bariano a beneficio di residenti e lavoratori", ha concluso De Berti. (Rev)