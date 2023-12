Giubileo: Cgil Roma, estendere buone prassi protocollo da Comune a tutte amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 28 interdittive antimafia verso aziende che non potranno avere a che fare con la pubblica amministrazione, annunciate questa mattina in conferenza stampa dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, "costituiscono da un lato un segnale di forte attenzione che costantemente le istituzioni, insieme alle forze dell'ordine e agli organi ispettivi esercitano, dall'altro rivelano come ormai il nostro territorio sia pervaso da forme di criminalità che inquinano settori importanti dell'economia, tentando di accaparrarsi quanto più denaro pubblico possibile e svilendo la regolarità e la dignità del lavoro". Cosi, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Per questo - prosegue la nota - riteniamo fondamentale non abbassare mai il livello di guardia, soprattutto in un momento di importanti investimenti per la realizzazione delle opere del Giubileo e del Pnrr, e collaborare a 360 gradi tra tutte le parti che ritengono il contrasto alle varie forme di illegalità la priorità del nostro agire quotidiano. La Cgil su questo e' da sempre impegnata in prima linea". (segue) (Com)