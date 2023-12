Giubileo: Cgil Roma, estendere buone prassi protocollo da Comune a tutte amministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Nella Regione Lazio - continua la nota - molto è stato fatto ma riteniamo che molto si debba ancora fare. Il procollo da noi sottoscritto, insieme alle categorie del settore edile di Cisl e Uil e alle parti datoriali, con il Commissario straordinario dei lavori per il Giubileo, Roberto Gualtieri, è un esempio positivo di come si possa collaborare per stabilire regole comuni sulla regolarità degli appalti, la sicurezza sul lavoro, il rispetto dei contratti nazionali, la salvaguardia occupazionale e reddituale, le limitazioni del subappalto a cascata e soprattutto il contrasto e l'attenzione a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Questa è la giusta direzione ma ora la necessità è estendere a tutte le amministrazioni pubbliche e a tutti i settori queste buone prassi e norme". (Com)