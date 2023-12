Mar Rosso: Cameron, è necessario fermare gli attacchi degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario fermare gli attacchi contro le navi nel Mar Rosso compiuti dai miliziani sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, in un'intervista all'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", puntualizzando il rifiuto a qualsiasi ostacolo alla navigazione nel Mar Rosso. "Se non agiamo per fermare le minacce nel Mar Rosso, il mondo ne risentirà", ha concluso Cameron. (Res)