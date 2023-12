Camera: Ufficio di presidenza, società servizi in house, incarico a Questori per nuovo modello operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati - a seguito di istruttoria avviata dal Collegio dei Questori - ha dato mandato allo stesso Collegio, con specifica delibera votata a maggioranza, "di sottoporre gli atti relativi alla costituzione di una società in house interamente posseduta dalla Camera dei deputati cui affidare i servizi relativi alle attività di ristorazione, pulizie, guardaroba, gestione dei parcheggi, facchinaggio, supporto esecutivo alla gestione operativa nel rispetto dei principi di efficienza e di buon andamento". E' quanto si legge in una nota di Montecitorio. Il Collegio dei Questori - continua la nota - dovrà ora adottare gli atti conseguenti relativi alle eventuali procedure di gara in corso e alla prosecuzione dei contratti in essere e quelli necessari per assicurare alla società i beni ed i servizi necessari allo svolgimento delle attività ad essa affidate. La delibera dell'UP è stata preceduta da un'istruttoria affidata a una primaria società di consulenza, selezionata sulla base della capacità di approfondire tutti i profili (economico-finanziario, contrattuale e giuridico-legale) coinvolti. L'analisi presentata è stata condotta con il prioritario obiettivo di verificare quale sia lo strumento più adeguato per migliorare le condizioni dei lavoratori addetti attualmente ai servizi e valutare le modalità gestionali che, in maniera più efficace, rispondono alle esigenze del tutto peculiari di organizzazione e funzionamento dell'istituzione parlamentare. L'istruttoria ha evidenziato la potenzialità di apportare, con la nuova modalità gestionale, miglioramenti dei trattamenti retributivi, oltre a una possibile riduzione dei costi a carico della Camera, prevedendo comunque una riserva gestionale, in via precauzionale, nei primi anni di funzionamento della società. L'Ufficio di presidenza ha assunto la decisione a partire dall'istruttoria tecnica. Ogni ulteriore fase di attuazione sarà condotta con il medesimo scrupolo istruttorio volto alla verifica puntuale di ogni profilo coinvolto.(Com)